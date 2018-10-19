En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,49 ile "Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF", yüzde 0,47 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF" ve yüzde 0,41 ile "Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,014225 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012077 0,47 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046200 0,41 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,031022 0,40 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011425 0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013809 0,39 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014032 0,38 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,034342 0,37 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020676 0,36 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,044229 0,36(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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