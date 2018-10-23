En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028920 1,63 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063136 1,00 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060281 0,98 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034004 0,95 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043885 0,90 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035766 0,88 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056214 0,87 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058401 0,80 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,034479 0,80 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033828 0,78(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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