En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 3,09 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 3,08 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024397 3,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024192 3,09 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015134 3,08 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015220 3,03 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024758 3,01 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024651 2,99 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023713 2,96 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024802 2,91 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025633 2,91 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023940 2,89(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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