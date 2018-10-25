En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)NN Hay. Em. Katkı EYF0,0128900,77Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0124560,57Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0123000,57Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0203820,55Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0123220,52Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0132990,52BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0121560,51Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0138310,50NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0491380,49AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0405960,49(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

