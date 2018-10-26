En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,47 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,42 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022342 1,50 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065983 1,47 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016471 1,42 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052599 1,42 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064020 1,41 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021528 1,40 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019851 1,39 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093717 1,36 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056791 1,20 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081516 1,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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