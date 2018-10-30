En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,06 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 1,85 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,78 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012150 2,06 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011960 1,85 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012320 1,78 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012609 1,77 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012201 1,73 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011752 1,72 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026784 1,69 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,012442 1,66 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012015 1,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012573 1,64(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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