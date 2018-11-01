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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 14:41 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,34 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032923 1,64 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024184 1,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092843 1,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028182 1,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013804 1,00 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011435 0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012323 0,73 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,015083 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029439 0,62 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012036 0,59(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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