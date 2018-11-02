En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,10 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029315 4,02 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076099 3,10 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047093 3,09 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100708 3,08 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,088951 3,08 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039437 2,92 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016404 2,87 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017250 2,84 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043411 2,72 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,101360 2,72(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Vergi rekortmentleri açıklandı!
Akaryakıta indirim gelecek mi? Gözler bu akşamda
Serada domates gibi balık yetiştiriliyor
Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir
Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor
Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı
ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor