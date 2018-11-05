En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,26 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 2,22 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,98 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016775 2,26 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022576 2,22 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,082199 1,98 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017588 1,96 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044253 1,94 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053727 1,94 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019520 1,88 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,077500 1,84 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,102554 1,83 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047956 1,83(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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