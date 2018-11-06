En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,41 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,24 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018011 2,41 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017151 2,24 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045150 2,03 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,054768 1,94 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051096 1,90 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068197 1,89 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018032 1,86 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,104865 1,84 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,083705 1,83 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020513 1,78(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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