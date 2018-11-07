En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,04 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 5,01 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013003 5,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013131 5,01 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028994 5,01 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013308 4,77 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013178 4,61 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013421 4,50 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014165 4,44 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012671 4,39 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013598 4,36 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012919 4,35(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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