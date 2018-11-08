En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,43 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,28 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014185 1,45 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020492 1,43 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045077 1,28 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,093630 1,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051495 1,24 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022829 1,21 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028652 1,17 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093199 1,13 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049980 1,10 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024967 1,10(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

