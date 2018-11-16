En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,46 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,41 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014201 1,54 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013246 1,46 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013093 1,41 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029181 1,38 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013535 1,38 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013406 1,32 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013294 1,30 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013247 1,30 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012996 1,21 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028496 1,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

