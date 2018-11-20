En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,98 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,97 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057421 1,00 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016973 0,98 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017426 0,97 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067472 0,94 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022016 0,91 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065487 0,91 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020271 0,91 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095780 0,90 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,092775 0,89 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039606 0,88(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

