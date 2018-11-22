En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,14 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,29 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027889 2,14 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087866 1,93 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016702 1,29 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017100 1,22 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022205 1,15 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066398 1,14 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021671 1,10 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094279 1,10 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064440 1,08 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019953 1,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

