En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,46 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,36 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039528 0,46 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012497 0,36 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013524 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012866 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016650 0,33 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013038 0,32 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028685 0,31 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012960 0,30 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013310 0,29 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013085 0,28(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

