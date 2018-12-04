En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,94 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,90 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089666 2,31 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032404 1,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027853 1,90 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064031 1,64 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048373 1,44 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058696 1,42 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039542 1,36 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042180 1,25 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,052211 1,25 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069163 1,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

