En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 1,20 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016935 1,46 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011679 1,42 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017314 1,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089570 1,18 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051267 1,15 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081438 1,13 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102823 1,05 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067208 1,01 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020145 1,00 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021878 1,00(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

