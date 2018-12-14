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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 15:24 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,33 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,74 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041080 2,33 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050130 2,08 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018962 1,74 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066022 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056006 1,68 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029699 1,67 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063964 1,64 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019752 1,63 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021459 1,62 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093321 1,60 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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