En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,11 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,93 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050473 2,24 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017112 2,11 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016696 1,93 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019509 1,66 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080987 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053788 1,65 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022149 1,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013514 1,63 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066736 1,62 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049390 1,61(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

