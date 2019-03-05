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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,27 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,23 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074645 1,31 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022949 1,27 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019978 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062989 1,15 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,066465 1,11 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028686 1,06 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023848 1,05 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076185 1,04 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018881 1,04 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019590 1,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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