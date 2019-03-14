En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,02 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057267 1,26 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015053 1,02 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015192 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024935 1,02 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022652 1,01 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023700 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024254 1,00 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024775 0,98 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024129 0,98 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026532 0,97(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

