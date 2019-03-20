En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,52 ile de "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036582 1,09 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015251 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025029 0,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015107 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024343 0,51 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023788 0,51 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024871 0,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024217 0,50 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024731 0,49 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025331 0,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

