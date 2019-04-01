En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,99 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,98 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 2,95 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031270 2,99 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046663 2,98 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044044 2,95 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076255 2,90 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036846 2,90 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086729 2,74 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057209 2,74 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058543 2,71 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,060517 2,71 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087628 2,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

