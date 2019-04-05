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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 15:02 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 4,16 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,16 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 4,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 4,06 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019258 4,16 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027599 4,08 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,082231 4,06 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088187 4,06 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050708 4,06 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,108461 4,06 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095801 4,05 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062487 4,04 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113117 4,02 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061473 4,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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