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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038278 0,83 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032897 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025878 0,53 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015613 0,53 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015768 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025162 0,51 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024590 0,51 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025705 0,50 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027505 0,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025022 0,50(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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