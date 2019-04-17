En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,74 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,67 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,62 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027282 1,74 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098485 1,67 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021644 1,62 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086792 1,62 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020551 1,57 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,081791 1,56 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050413 1,55 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,107846 1,55 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095253 1,55 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111768 1,53(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

