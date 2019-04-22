En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,62 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,61 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015346 0,62 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010298 0,61 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026954 0,57 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014139 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015218 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013200 0,47 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013456 0,46 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014028 0,41 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012974 0,39 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013911 0,38(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

