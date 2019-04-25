En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,51 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 1,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059058 1,51 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107353 1,50 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072761 1,48 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090602 0,91 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059061 0,91 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078822 0,90 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089739 0,89 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060604 0,87 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048287 0,83 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,063148 0,82(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

