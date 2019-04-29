En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,94 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039265 1,20 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010142 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033597 0,89 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048662 0,89 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015101 0,83 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021349 0,82 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014833 0,81 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032373 0,78 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027385 0,78 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060839 0,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

