En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,07 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013026 1,21 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028203 1,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013545 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012983 1,06 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013008 1,05 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013669 0,99 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013473 0,96 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012722 0,94 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013540 0,93 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012626 0,93(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

