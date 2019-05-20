En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,96 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,94 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033269 1,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060818 0,96 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067777 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092409 0,94 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093457 0,92 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074936 0,92 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062732 0,92 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064627 0,92 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081106 0,91 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050069 0,90(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

