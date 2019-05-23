En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,65 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038854 1,71 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012801 0,68 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066364 0,65 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046087 0,64 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038107 0,62 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063308 0,60 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033509 0,56 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020920 0,56 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037022 0,54 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,065062 0,53(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

