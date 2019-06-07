En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 1 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049071 1,13 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032966 1,00 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013407 0,92 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013879 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013385 0,81 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013364 0,75 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014143 0,72 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013637 0,72 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028936 0,68 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014053 0,65(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

