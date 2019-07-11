En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,37 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,01 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057163 2,37 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056847 2,01 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024147 1,96 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022965 1,96 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019359 1,93 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118340 1,92 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072578 1,89 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018586 1,86 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019256 1,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,087886 1,84(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

