En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,45 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012316 1,68 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,059622 0,46 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,036028 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050792 0,40 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020171 0,39 NN Hay. Em. Stand. EYF 0,041082 0,38 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053992 0,36 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,037248 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,057339 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029121 0,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

