En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,88 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,78 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,70 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043022 1,88 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028400 1,78 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091803 1,70 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060330 1,65 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062101 1,62 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092703 1,61 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032923 1,61 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080869 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,067304 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,072987 1,22 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

