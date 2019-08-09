En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,56 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,34 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035154 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030264 1,56 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016974 1,34 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029078 1,31 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015796 1,25 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015820 1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015335 1,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029142 1,21 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034389 1,18 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015734 1,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

