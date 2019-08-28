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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,98 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,79 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031827 1,42 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028002 0,98 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022594 0,79 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015841 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107772 0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073256 0,66 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059456 0,63 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012442 0,58 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068698 0,55 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074763 0,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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