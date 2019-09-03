En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,04 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,96 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,87 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076228 2,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056267 1,96 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071430 1,87 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018298 1,86 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018977 1,86 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018984 1,85 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040692 1,83 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,115914 1,83 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051993 1,78 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065977 1,76(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

