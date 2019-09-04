En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,60 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,56 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015772 1,60 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015804 1,56 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028693 1,46 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034288 1,41 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015736 1,32 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015309 1,30 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016854 1,29 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015353 1,25 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016002 1,18 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,015954 1,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

