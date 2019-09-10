En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,94 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,84 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058278 2,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023586 1,94 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016540 1,84 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021712 1,76 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019435 1,68 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092508 1,66 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073269 1,66 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018773 1,66 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019466 1,64 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035280 1,63(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

