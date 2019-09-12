En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,40 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,85 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032322 1,43 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037688 1,40 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011074 0,85 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074298 0,82 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019035 0,80 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019734 0,80 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,078849 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024697 0,78 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067800 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068563 0,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

