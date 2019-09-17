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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 14:09 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,85 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,85 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,78 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020662 0,85 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029875 0,80 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047827 0,78 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,095644 0,76 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,065902 0,75 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027238 0,75 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032130 0,75 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061626 0,73 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063627 0,73 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012287 0,73(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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