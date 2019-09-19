En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,92 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)NN Hay. Em. Katkı EYF0,0173420,96Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0351910,92Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0162270,84Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0157650,83Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0161550,82Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0166100,80BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0163500,76Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0162370,76Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0163680,75MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0165010,74(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

