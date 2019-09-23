En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031836 0,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042185 0,77 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013004 0,64 NN Hay. Em. Stand. EYF 0,043919 0,57 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,017795 0,50 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018986 0,49 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016223 0,44 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035284 0,44 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,063730 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016241 0,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

