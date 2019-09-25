En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 1,79 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021968 1,81 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,106219 1,79 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079067 1,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029511 1,79 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024590 1,77 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073737 1,75 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019590 1,74 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018899 1,74 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019626 1,73 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026001 1,69(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

