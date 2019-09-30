En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,64 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,38 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,28 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061361 3,64 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,056175 3,38 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076105 3,28 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019502 3,27 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020212 3,24 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,096197 3,23 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020274 3,20 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022709 3,16 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,124552 3,16 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,070056 3,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

