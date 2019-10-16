En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,49 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,82 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,78 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041576 2,49 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074278 1,82 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,100000 1,78 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055442 1,75 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012895 1,67 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018382 1,61 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,086778 1,60 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100647 1,60 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,113953 1,59 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,053248 1,59(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

