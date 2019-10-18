En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,99 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0160491,03Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0347500,99Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0554340,98Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0385580,97Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0160270,96Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0159320,96Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0155170,96Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0163500,94Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0158940,93NN Hay. Em. Katkı EYF0,0170240,91(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

